Nesta è il nuovo allenatore Perugia

PERUGIA, 14 MAG - Ora è ufficiale, Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Perugia. L'annuncio lo ha dato la società sul proprio sito. "La società Ac Perugia calcio - è detto nella nota - comunica di avere affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Alessandro Nesta fino al 30 giugno 2018. Mister Alessandro Nesta si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Lorenzo Rubinacci e del preparatore atletico Mirco Spedicato". Maglia ufficiale del Perugia indosso, l'ex difensore ha già diretto il primo allenamento della squadra biancorossa dopo l'esonero di Roberto Breda. Nesta non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Ha solo risposto "si, si" ai tifosi che lo attendevano. Diversi i sostenitori biancorossi e i curiosi che si sono ritrovati all'antistadio Curi per il primo allenamento, a porte aperte. Dopo avere riunito la squadra a centro campo, Nesta ha cominciato a far lavorare il gruppo insieme al suo vice Lorenzo Rubinacci.