Mondiali: la Panini sbarca in Cina

ROMA, 14 MAG - Il Gruppo Panini, licenziatario ufficiale ed esclusivo di Fifa per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la "FIFA World Cup Trading H5 App", la app creata da Panini che consente di collezionare e scambiare le card digitali dei calciatori dei Mondiali di Calcio in Russia. Dal marzo scorso, questa app ha già registrato oltre 2 milioni di download in Europa ed in America ed è attualmente tra le prime 25 app gratuite scaricate in tutto il mondo nella categoria Sport.