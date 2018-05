Marotta: Champions è obiettivo primario

ROMA, 14 MAG - "La Champions ormai è qualcosa di imponderabile, la vediamo sempre vicina, ma non riusciamo mai ad alzarla, quindi l'obiettivo primario è certamente lei. Un obiettivo che riproporremo nella prossima stagione, anche se è più difficile da raggiungere". Beppe Marotta, ad della Juventus, ha fissato le priorità del club giunto al settimo scudetto consecutivo. L'ad bianconero ha parlato anche dell'eliminazione ad opera del Real Madrid: "Il Real ci è stato superiore e lo è ancora oggi. Secondo me si accinge a rivincere la Champions. Vorrei ricordare che negli ultimi cinque anni l'unica volta che non ha partecipato alla finale fu quando venne eliminato proprio da noi. A chi ci critica dicendo che vinciamo in Italia perché non c'è competitività io rispondo con due finali Champions raggiunte in tre anni e già questa è un'impresa davvero straordinaria".