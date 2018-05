Cori Napoli? Sindaco inviti questa gente

ROMA, 14 MAG - "Fossi il sindaco di Napoli inviterei questa gente a passare un giorno in città, per vedere cos'è Napoli e rendersi conto di cosa si sono persi". Dai microfoni di Sky, Maurizio Sarri commenta così quanto accaduto durante la partita con la Samp, che l'arbitro è arrivato al punto d'interrompere per tre minuti a causa dei cori di discriminazione territoriale, per i quali anche l'allenatore si era lamentato con il quarto uomo, durante il match. "Solo per ignoranza, intesa come non conoscenza, si può avere un'idea così malata di Napoli - dice ancora Sarri -. Io sono innamorato di questa città e di questo popolo straordinario: il mio amore per loro e per la città non cambierà mai". Poi di nuovo, anche a Sky, una considerazione sul campionato: "il rammarico più grande è che lo scudetto lo abbiamo perso più in albergo che in campo. Comunque proveremo a giocare peggio l'anno prossimo, penso di non smettere".