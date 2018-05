Di Francesco, la Juve esempio da seguire

ROMA, 13 MAG - "La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all'obiettivo e danno tutto". Nel dopo-partita del match dell'Olimpico, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla dei rivali che hanno appena conquistato il settimo scudetto consecutivo, mettendone in evidenza i pregi fuori e dentro il campo. "Abbiamo giocato contro una squadra di grande mentalità, stiamo crescendo - dice ancora Di Francesco -. Quest'anno è mancata continuità per lottare a certi livelli. Questa spregiudicatezza e voglia di fare la partita è basilare, dobbiamo crescere a Trigoria dando mentalità e regole precise, non pensando che i più bravi si adagino e gli altri stanno a guardare. La Juve fa così, noi ci stiamo provando con risultati altalenanti".