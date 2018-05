Barzagli, meritavamo titolo come Napoli

ROMA, 13 MAG - "Entreremo nella storia. E' stata un'altra annata eccezionale e oggi non era facile perché venivamo dalla vittoria della Coppa Italia e potevamo avere qualche distrazione. Abbiamo sofferto come tutto l'anno ma siamo stati grandi. Ci meritiamo la vittoria e ora festeggeremo questa grande impresa, siamo felici per tutti i tifosi". Così il difensore della Juve Andrea Barzagli dopo la conquista del titolo. "Lo scudetto più bello? L'ultimo è sempre il più bello perché è quello più recente. Magari più avanti penserò a qualche campionato più duro e sofferto. Vincere sette campionati di seguito è storia - ha detto ancora a Premium Sport - Il Napoli ha fatto un grandissimo campionato ma poi alla fine vince solo una squadra. Forse meritavamo tutti e due la vittoria, abbiamo dato un bel messaggio all'estero della nostra Serie A. Siamo stati continui, questa è la nostra forza. L'anno prossimo ancora alla Juve? Certo, il prossimo anno saremo di nuovo qua a battagliare".