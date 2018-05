i anti Napoli, stop per 3' a Marassi

ROMA, 13 MAG - Al 31' st l'arbitro Gavilucci ha sospeso per tre minuti la partita Sampdoria-Napoli, sul risultato di 0-1, per i cori discriminatori contro i napoletani, ripetutisi più volte durante il match. In campo, sotto la pioggia, era andato anche il presidente doriano Massimo Ferrero, che con ampi gesti delle mani ha chiesto ai tifosi di smetterla, prendendosi anche qualche insulto.