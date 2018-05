Marotta "Allegri? Nessuna criticità"

ROMA, 13 MAG - "Addio di Allegri? Non ci abbiamo pensato, siamo concentrati su questo finale, dopodiché, a bocce ferme, ci siederemo e valuteremo il futuro che però al momento non presenta delle criticità. I risultati di Allegri parlano da soli, sono straordinari e auspichiamo che possano continuare". Sono le parole dell'ad della Juve, Giuseppe Marotta. "La Juventus non è abituata a vendere i giocatori, li cede solo se loro chiedono di andare via - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Premium Sport - Ad oggi questi presupposti per Higuain e Dybala non ci sono, perché non hanno chiesto di essere ceduti e di conseguenza la Juventus non li mette sul mercato. Quando una rosa è vincente sono pochissime le possibilità per migliorarla, consolidare questa squadra rappresenta un vantaggio", ha concluso Marotta.