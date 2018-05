Roma: Monchi, quest'anno mercato diverso

ROMA, 13 MAG - "L'obiettivo per la prossima stagione è continuare quello che abbiamo fatto quest'anno, sulla strada di questi ultimi due mesi. Abbiamo fatto bene anche se manca ancora qualcosa: dobbiamo migliorare". Così il ds della Roma, Monchi, prima della sfida con la Juventus all'Olimpico. "Quando sono arrivato bisognava fare una plusvalenza, ora siamo più tranquilli, possiamo prendere le decisioni di mercato con più calma ma questo non cambia molto", ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport. "Abbiamo delle idee su come migliorarci, dobbiamo incontrarci ancora con Di Francesco per decidere ma stiamo lavorando già da tempo per trovare i calciatori adatti a far crescere la Roma. L'importante è fare le scelte insieme all'allenatore e per la Roma è un vantaggio che io e Di Francesco la pensiamo allo stesso modo", ha concluso.