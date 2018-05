Mazzarri, visto Toro con spirito giusto

TORINO, 13 MAG - Le risposte tanto attese da Mazzarri sono arrivate, al cospetto di una Spal motivata e ancora in lotta per non retrocedere: il Torino "non ha mollato, recuperando lo svantaggio come fatto la scorsa settimana con il Napoli". Questo - sottolinea il tecnico dei granata - "è lo spirito che voglio il prossimo anno: non mollare mai, non scomporsi. Volevo questa verifica, siamo passati da una grandissima del campionato come il Napoli a una squadra in lotta per non retrocedere, con grandi motivazioni. Mi ha fatto davvero piacere vedere il Toro così, dopo aver preso il cazzotto riusciamo sempre a rimetterla in piedi". Una buona partita, per i granata, specialmente nel secondo tempo, anche se Mazzarri non butta via la prima frazione: "Non siamo partiti male, avevamo il controllo del gioco, abbiamo creato un'occasione con Iago. Non è facile giocare contro la Spal, nelle ultime 10 partite ha perso solo con la Roma. Comunque nel secondo tempo si è visto un calcio diverso".