Serie A: Atalanta-Milan 1-1

ROMA, 13 MAG - Una rete dell'ex Kessiè aveva illuso il Milan fino a 2' dal fischio finale, ma un colpo di testa di Masiello ha rimesso in equilibrio la sfida Europa League disputata a Bergamo, riflettendone più correttamente l'andamento. I rossoneri sono ora sesti e comunque sicuri della qualificazione in Europa League, ma sesto e settimo posto, quello che obbliga ai pesanti preliminari, sono ancora in bilico tra le due squadre. Nell'ultima giornata, il Milan ospiterà la Fiorentina e l'Atalanta andrà a Cagliari. Quella disputata sono una pioggia battente è stata una partita non bella ma molto combattuta, con ben due espulsi e dieci ammoniti.