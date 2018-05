Fiorentina: 20' sciopero del tifo viola

FIRENZE, 13 MAG - Scopero 'del tifo' per 20 minuti da parte dei tifosi viola della Curva Fiesole, oggi allo stadio Franchi durante la prima fase di Fiorentina-Cagliari, in segno di protesta per i Daspo irrogati a una ventina di altri tifosi per una rissa nel centro di Firenze alla vigilia della partita contro la Roma il novembre scorso. Fino al 20' del primo tempo i tifosi viola hanno lasciato liberi i settori all'interno della Fiesole, poi sono tornati a riempirsi e tutta la curva ha ripreso a fare il tifo per la squadra. Il primo coro è stato nel ricordo di 'Davide Astori'.