Spalletti, una sconfitta che pesa

ROMA, 12 MAG - "Da un punto di vista fisico non siamo andati in difficoltà ma non siamo stati bravi a incastrarci sulle loro palle recuperate. Verticalizzavano subito su Politano e Berardi e non riuscivamo a recuperare velocemente''. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletta prova a spiegare la debacle nerazzurra a San Siro contro il Sassuolo: ''Lì abbiamo sprecato molte energie, nel cercare di abbassare la squadra. Nella ripresa ci siamo messi meglio tatticamente ma dopo il loro secondo gol abbiamo perso un po' di equilibrio e siamo stati disordinati. Alla fine è venuto questo risultato che anche figlio dei nostri errori, perché le occasioni le abbiamo avute, molte più di loro''. Come giudica la stagione senza Champions?'' Meno bene rispetto a quello che ho detto ieri. Questa sconfitta pesa molto ma la squadra ha fatto bene. I giocatori erano distrutti nello spogliatoio, ci tenevano moltissimo e hanno dato tutto. Abbiamo fatto benissimo sotto il profilo del cuore".