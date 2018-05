Zenga, vorrei chiudere conti domani

CROTONE, 12 MAG - "Vorrei chiudere i conti domani". E' chiaro il tecnico del Crotone Walter Zenga nel presentare la sfida contro la Lazio. Il tecnico dei calabresi è carico per l'ultima gara della stagione allo stadio Scida. Partita che potrebbe significare salvezza per il Crotone, adesso a +6 sulla zona retrocessione. Il Crotone nelle ultime 5 gare ha fatto sette punti e segnato dieci gol. "Sentiamo che c'è ottimismo in città - dice il tecnico - anche perché quello che abbiamo fatto ci viene riconosciuto". "La Lazio è una grande squadra - aggiunge - e lo dimostra la posizione in classifica ed il campionato che ha fatto. Squadra forte, con un ottimo allenatore, noi dovremo giocare altrettanto bene per fare un risultato. Il Crotone questi scontri secchi li ha sempre saputi affrontare.