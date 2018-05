Inzaghi, "de Vrij? Sbagliati tempi"

ROMA, 12 MAG - "Il contratto di de Vrij? Penso che per quanto riguarda il ragazzo era chiaro da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica ma non mi cambia niente. Sono concentrato sul Crotone e dovremo cercare di fare molto bene la partita di domani". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, rassicurando sull'impiego di Stefan de Vrij negli ultimi due match con Crotone domani e Inter, contro la quale l'olandese giocherà per la Champions sapendo già di vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. "Sono tranquillissimo - ha aggiunto Inzaghi ala vigilia della trasferta di Crotone - perché so che tipo di ragazzo e professionista è. Sono sicuro che onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, della società e soprattutto dei propri compagni con i quali è stato benissimo questi 3 anni".