Calcio: Pioli, crediamo ancora a Europa

FIRENZE, 12 MAG - "I miei giocatori credono tanto all'Europa? Sappiamo che con due vittorie potremmo centrare l'obiettivo, ma adesso non pensiamo allo scontro diretto con il Milan, è la gara di domani con il Cagliari che può fare la differenza. Ed è per questo che è la partita più importante del nostro campionato". Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della sfida interna contro i sardi, ultimo atto casalingo per i viola a caccia di un successo per restare in corsa fino all'ultimo per l'Europa. "Abbiamo la possibilità di fare bene - ha continuato l'allenatore viola - Il Cagliari arriverà motivato avendo l'obiettivo della salvezza, ma noi saremo altrettanto motivati. I ragazzi stanno bene, dovremo giocare con grande convinzione e determinazione, sapendo di avere al nostro fianco anche tantissimi tifosi".