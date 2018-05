Roma-Juve: attesi 55mila spettatori

ROMA, 12 MAG - Sono circa 55mila gli spettatori attesi domani all'Olimpico per il big match Roma-Juventus. Di questi alcune migliaia sono juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri assisteranno alla gara dai vari settori dello stadio Olimpico. Stamattina si è tenuto un tavolo tecnico in Questura, presieduto dal questore Guido Marino, in cui sono stati messi a punto i dettagli del piano. I cancelli d'ingresso apriranno alle ore 18. Anche domani scatterà il piano di mobilità, condiviso con Roma Capitale. E' prevista una suddivisione dei flussi di spettatori su specifiche aree di parcheggio per ognuna delle due tifoserie. La Prefettura, come di consueto, ha disposto il divieto di vendita per asporto e trasporto in strada di bevande in bottiglia o contenitori in vetro, estendendolo nella circostanza l'area interessata alla zona di Ponte Milvio ed alle vie limitrofe. Il divieto scatterà da tre ore antecedenti l'inizio dell'incontro e sino ad un'ora successiva al termine della partita.