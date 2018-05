Tudor, a Verona per vincere

UDINE, 12 MAG - "Andiamo a Verona per vincere". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro l'Hellas. "Bisogna essere concentrati sulla prestazione e sulle cose che si devono fare. Se si fanno bene arrivano i punti", ha aggiunto anticipando di aspettarsi una "partita difficilissima" al di là di quello che può sembrare contro una squadra ormai già retrocessa. "Quello che sembra sulla carta non ha importanza; vorranno fare una bella figura, hanno una motivazione in più". Tudor ha anche annunciato che domani in campo ci saranno delle novità "non parecchie, ma qualcosa la cambiamo". Una indicazione però se la lascia sfuggire. De Paul sarà in campo. "Spero che domani faccia una grande gara", ha dichiarato elogiando le qualità dell'argentino.