Gattuso, Donnarumma non è tranquillo

MILANO, 12 MAG - "Nel calcio non basta avere talento e essere fenomeni. Serve la mente lucida, è uno sport difficile. Donnarumma sta facendo qualche errore perché non è tranquillo": così Rino Gattuso sul momento del portiere del Milan, protagonista di due errori nella finale di coppa Italia. "Qualche giorno prima si è parlato di un incontro col Psg - ha notato -. Non so da chi arriva, dal suo entourage o altri, ma Gigio sta pagando tutto questo. Anche io da calciatore, quando avevo problemi a casa o qualcosa mi turbava, non rendevo allo stesso modo".