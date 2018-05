Allegri, a Roma giocano Higuain e Dybala

TORINO, 12 MAG - Saranno Higuain e Dybala a guidare l'attacco della Juventus domani sera contro la Roma. L'indicazione arriva da Massimiliano Allegri, che difende l'ex napoletano partito dalla panchina della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan. "Non scordiamoci che, al di là della mia scelta di tenerlo fuori, è stato come sempre determinante - dice dell'attaccante -. Nelle due partite chiave della stagione, all'andata contro il Napoli quando eravamo sotto di quattro punti, e a Milano contro l'Inter è stato decisivo". Per la partita con la Roma Allegri deve valutare Douglas Costa, mentre "Howedes e Chiellini sono ancora fuori e Cuadrado è squalificato. Tutti gli altri sono a disposizione". In porta, annuncia Allegri, "ci sarà Szczesny". "Domani credo sarà una bella partita - conclude il tecnico bianconero - tutti devono avere la voglia di giocarla, perché comunque si gioca davanti a un pubblico meraviglioso come quello romano, contro una squadra che ha fatto una grandissima Champions".