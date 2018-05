Juve, Allegri bacchetta De Laurentiis

TORINO, 12 MAG - "De Laurentiis è presidente e può dire quello che vuole, ma nel calcio, come in tutti i settori, ci vuole equilibrio se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto l'ambiente". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle esternazioni del numero uno partenopeo che nei giorni scorsi ha parlato di "8 punti rubati". "Allenatori e giocatori sono responsabili di cosa accade fuori, come tutte le istituzioni, altrimenti cadiamo ed è una cosa sbagliata per il Paese".