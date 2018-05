Allegri, Mancini ha fatto bene ovunque

TORINO, 12 MAG - "Mancini ha fatto bene in Italia e fuori, ma l'allenatore della Nazionale da solo non può risolvere tutti i problemi". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. "Il problema non è la Nazionale - sostiene il bianconero - ma che dietro devono trovare delle soluzioni per far si che il mondo del calcio torni quello di una volta. Ci vuole passione, grande passione per avvicinare i ragazzi allo sport, e non solo al calcio".