Figc, Tommasi replica a Malagò

ROMA, 11 MAG - "Concetti labili elegante-inelegante, giusto-sbagliato. Se non si riesce perché non si riesce, se si prova perché si prova, se si fa perché si fa, se non si fa perché non si fa..". Così Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori e tra i promotori della candidatura unica di Giancarlo Abete alla presidenza Figc, replica con un tweet alle dichiarazioni di Malagò che aveva giudicato "inelegante ma anche profondamente sbagliata" la candidatura di Abete".