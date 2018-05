De Zerbi, ora non parla del mio futuro

BENEVENTO, 11 MAG - "In un mondo in cui nessuno dice la verità non è facile credere qualcuno che dice il vero. Quando dico che non metto in competizione Benevento con altro, è la verità. Alcune squadre volevano incontrarmi da gennaio, ma ho rifiutato. Del mio futuro parlerò la prossima settimana". Lo ha detto l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo futuro. "Contro Genoa e Chievo - ha aggiunto De Zerbi - cercheremo di vincere ed è proprio per questo che voglio restare attaccato al campionato. Non possiamo permetterci di pensare ad altro e trascurare la partita per la stagione fatta".