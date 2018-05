Figc:Gravina a Malagò, non siamo ribelli

ROMA, 10 MAG - "Mi dispiace aver letto le parole di Malagò, noi non siamo dei ribelli che protestano nei confronti il Padrone del calcio-Malagò, noi semplicemente lavoriamo per riformare e abbiamo messo in piedi idee rivoluzionarie", con queste parole il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, intervenuto a RMC Sport, si dice dispiaciuto rispetto alla reazione del presidente del Coni Giovanni Malagò. "Il 29 gennaio - ha sottolineato - abbiamo commesso degli errori mostrando la nostra incapacità di non riuscire ad aggregarci intorno ad un unico nome, io per primo dissi no, ma ora su Giancarlo Abete abbiamo raggiunto un accordo proprio perché rappresenta una garanzia, poiché conosce pregi e difetti del mondo calcio". Gravina ha poi parlato del progetto seconde squadre: ''Ho chiesto di posticipare l'entrata delle seconde squadre al campionato 2019-2020, ma restiamo alla finestra".