Napoli,ritiro estivo ancora in Trentino

NAPOLI, 10 MAG - Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 10 al 30 luglio. Lo ha annunciato il club in una conferenza stampa. "È l'ottavo anno - ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - che andiamo in Trentino, c'è un'amicizia consolidata che ci auguriamo vada avanti e dal prossimo ottobre potremo trattare per un nuovo accordo per i prossimi cinque anni". De Laurentiis ha spiegato anche che per il futuro c'è un progetto che riguarda la Cina: "Abbiamo un piede - ha detto - anche in Cina, dove ci stanno costruendo un albergo a 12 piani e cinque stelle e uno stadio da 12.000 posti. Se ci dovesse essere in futuro possibilità inizieremo il ritiro in Cina e poi ci sposteremo in Trentino. Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale".