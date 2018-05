C.Italia: Snai gioca su 'timing' bomber

ROMA, 9 MAG - In occasione della finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Milan, Snai divarica ancora il delta delle offerte e lancia in anteprima assoluta una nuova scommessa: si tratta non solo di indovinare "chi" farà gol, ma anche "quando" lo farà. La partita è divisa in fasce di 15' ciascuna, e ogni fascia ha le sue quote. Per esempio, il gol di Higuain paga 13 volte la scommessa se arriva dal 1' al 15', "solo" 8,75 nel primo quarto d'ora della ripresa. La rete di Cutrone vale 15 negli ultimi quindici minuti del primo tempo, 11 nel quarto d'ora finale. Ma le quote non riguardano solo i bomber più attesi: si può scommettere per ogni fascia su una rosa di una quarantina di nomi, tutti quelli che teoricamente potrebbero scendere in campo (portieri esclusi). Il gioco delle possibilità è così molto ampio e mescola fortuna, competenza e cabala: il gol in extremis dell'ex Bonucci rende 33 volte la giocata; la rete in apertura di Dybala è un colpo da 13.