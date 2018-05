Torino, ritiro estivo a Bormio

TORINO, 9 MAG - Il Torino andrà in ritiro a Bormio dall'8 al 22 luglio. Le date sono state ufficializzate oggi dal club granata che per il sesto anno consecutivo ha scelto la località della Valtellina per la fase cruciale della preparazione estiva. A Bormio si terrà la presentazione ufficiale della squadra alla stampa e ai tifosi e verranno giocate almeno tre amichevoli. Tutti gli allenamenti saranno a ingresso libero.