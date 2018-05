Mourinho, molto fiduciosi per Ferguson

MANCHESTER (INGHILTERRA), 9 MAG - Il decorso post-operatorio di sir Alex Ferguson è "molto, molto positivo". A dirlo è il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho che è andato a trovarlo dopo l'emorragia cerebrale che ha colpito Ferguson lo scorso fine settimana. Il club dei Red Devils non ha pubblicato un aggiornamento sulla salute del suo ex tecnico e le uniche parole sullo stato di salute del 71enne allenatore scozzese sono arrivate dallo 'Special One', il quale, parlando in conferenza stampa prima del match di Premier United-West Ham, ha fatto sapere che "la sua famiglia ha chiesto la privacy ed è quello che voglio rispettare. Ma siamo fiduciosi. Siamo molto, molto fiduciosi". Ferguson ha trascorso quasi 27 anni come manager dello United prima ritirarsi nel 2013 ed è il tecnico di maggior successo nella storia del calcio britannico.