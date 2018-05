Diritti tv,con bando mercato squilibrato

MILANO, 9 MAG - Il bando di Mediapro avrebbe prodotto un "effetto distorsivo (...) del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell' informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l'esito della gara produrrebbe sull'uno o l'altro dei protagonisti della vicenda e la sostanziale impossibilità di un integrale ristoro di tale pregiudizio in sede di mero risarcimento monetario del danno". Lo rileva il Tribunale di Milano nel provvedimento con con cui ha confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A, richiamando il decreto d'urgenza dello scorso 16 aprile. Respinta inoltre la tesi di Mediapro secondo cui la procedura di gara sarebbe stata costruita per allargare il mercato. Il giudice ha sottolineato che "i prezzi al consumatore" dei diritti tv della Serie A "sarebbero inevitabilmente gravati" dagli oneri in capo agli assegnatari dei pacchetti principali.