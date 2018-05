Diritti tv: Mediapro pagherà 15.600 euro

MILANO, 9 MAG - Il Tribunale di Milano, confermando la sospensione del bando di Mediapro per i diritti tv della Serie A, ha condannato la filiale italiana della società audiovisiva spagnola al rimborso delle spese legali e degli oneri di legge in favore di Sky per un importo di 15.600 euro. Lo si legge nel dispositivo con cui il giudice Claudio Marangoni ha di fatto annullato il bando di Mediapro, rilevando una violazione delle norme Antitrust.