Sfuma sogno Herbiers,Coppa Francia a Psg

PARIGI, 8 MAG - Sfuma il sogno del Les Herbiers, la squadra di terza serie arrivata in finale della Coppa di Francia, contro i milionari del Paris St. Germain. Cavani (a segno su rigore nella ripresa) e compagni hanno infatti vinto per 2-0.Così il Psg in questa stagione fa il poker, avendo vinto anche Supercoppa nazionale, campionato e Coppa di Lega. Il primo gol dei parigini è stato segnato da Lo Celso al 26' pt.