Junior Tim Cup, sorteggiati i gironi

ROMA, 8 MAG - Allo stadio Olimpico di Roma sono stati sorteggiati i gironi della finale della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 Under 14 sostenuto da Lega Serie A, Tim e Csi che domani vedrà le 4 squadre qualificate sfidarsi per alzare al cielo il trofeo 2017/2018. Gli accoppiamenti delle sfide tra le finaliste che domani si contenderanno il trofeo 2017/2018, dopo aver vinto le Fasi Finali Interregionali nei gironi di Milano, Reggio Emilia, Bergamo e Roma, sono: Parrocchia Beata Vergine Addolorata di Milano contro Oratorio C.G. San Michele di Firenze; Oratorio Don Guanella di Napoli contro Parrocchia Santa Maria Bambina di Sassari. Il sorteggio dei match che domani assegneranno il titolo della VI edizione sono stati effettuati nel contesto della Conferenza stampa di Juventus e Milan. Nell' occasione, i due allenatori Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso e i due capitani Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci hanno ricevuto dai ragazzi in dono la speciale maglia della Junior TIM Cup con la scritta "Uno di Noi".