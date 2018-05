Perin, per nazionale è anno zero

GENOVA, 8 MAG - "Quale ct preferisco? La mia preferenza va alla maglia azzurra. Mi piace essere sempre tra i convocati. C'è un senso di patriottismo vero quando ti convoca la nazionale, è qualcosa di straordinario e fa piacere essere tra chi veste la maglia azzurra". Così Mattia Perin sul toto nomi per la panchina dell'Italia. "Mancini giusto? Non spetta a me dirlo, ci sono i vertici Figc e penso che loro abbiano capito gli errori fatti. E' l'anno zero e non bisogna ripetere errori fatti in passato. Sicuramente l'Italia tornerà ad essere la nazionale forte che è stata per tutto questo tempo".