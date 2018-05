Malagò, un orgoglio essere al Quirinale

ROMA, 8 MAG - "Presidente, speriamo di averla almeno distratta per un pò dai problemi di queste ore e di averla fatta sorridere....": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con un riferimento all'attualità politica, si è rivolto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione della visita di Juventus e Milan al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia. "Siamo felici e molto orgogliosi di essere qui oggi nel rispetto di una tradizione che si ripete da tanti anni: la Coppa Italia, diventata ormai la Coppa del Presidente della Repubblica", ha esordito Malagò. "E sono felice che ad affrontarsi domani sera saranno le due squadre più titolate del calcio italiano. Domani vogliamo che sia una festa dello sport", ha proseguito il capo dello sport italiano. "L'Italia non può essere una nazione mediocre e per questo ci affidiamo a una persona come lei", ha detto dal canto suo il capitano della Juventus Gianluigi Buffon. "Dobbiamo avere fiducia in un futuro più prospero e migliore, lo meritiamo".