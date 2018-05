Pirlo, allenare? Forse scatta scintilla

MILANO, 8 MAG - Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Andrea Pirlo ha preso in considerazione la possibilità di fare il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale, che ora però pare destinata a Roberto Mancini. "Ne abbiamo parlato, l'ho visto poco tempo fa, sempre rimasti in contatto. Abbiamo sempre parlato di un'opportunità di lavorare insieme, sono ancora giovane, ho tempo per pensarci", ha raccontato l'ex fantasista di Inter, Milan e Juventus cui è stata assegnato a Milano il Premio 'Il bello del calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti. Fra i video con cui è stato omaggiato Pirlo, anche un messaggio dello stesso Ancelotti, secondo cui "ha le qualità per fare l'allenatore". "Può darsi che mi scatti la scintilla - ha ammesso il bresciano -. I miei compagni dicevano che non sarebbero mai andati in panchina e ora stanno tutti là..." Dalla platea, il dg della Figc Michele Uva ha notato come sia "indispensabile che la Nazionale coinvolga persone come lui che hanno fatto la storia del calcio".