Lega A, nuova riunone tra 15 giorni

ROMA, 7 MAG - Dopo circa tre ore e mezza è terminata l'assemblea di Lega di A andata in scena al salone d'onore del Coni. A quanto si apprende, sarà convocata un'altra riunione tra 15 giorni per discutere di nuovo dei diritti tv in attesa che l'intermediario spagnolo Mediapro, presenti la fideiussione di oltre un miliardo di euro per il pacchetto del prossimo triennio. Offerta sulla quale pende ancora il ricorso di Sky al tribunale di Milano. La riunione è stata conclusa da un discorso del presidente Gaetano Micciché, che ha invitato i presidenti a un senso di responsabilità per mettere da parte i personalismi e trovare una strada comune sulla governance in modo da recuperare il terreno perduto negli anni rispetto ai maggior campionati europei. Discorso che ha sortito un unanime applauso da parte dell'assemblea.