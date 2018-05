Bayern, Ribery prolunga per un anno

ROMA, 7 MAG - Franck Ribery ha scelto di restare al Bayern Monaco, smentendo le voci che lo davano in partenza la prossima estate dopo undici stagioni nel più glorioso club tedesco. Il francese, 35 anni, ha firmato il prolungamento di un anno, fino al 2019, avendo così l'opportunità di superare il muro delle 400 presenze, avendone collezionate finora 385, con 117 reti in totale. "Sono molto orgoglioso di poter proseguire qui per un altro anno - ha detto Ribery -. Monaco è diventata casa per me e la mia famiglia". Sabato il Bayern ospiterà lo Stoccarda nell'ultima partita della stagione di Bundesliga, festeggiando l'ottavo titolo da quando Ribery fa parte della rosa. Nella bacheca del francese ci sono anche una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, cinque coppe e quattro supercoppe di Germania.