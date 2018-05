Mondiali: Lippi,vincerà una sudamericana

PECHINO, 7 MAG - L'ex ct della Nazionale Marcello Lippi vede ai prossimi Mondiali di calcio in Russia una vittoria sudamericana, più Brasile che Argentina. "Ho una convinzione. Prima dei Mondiali in Brasile dissi che sarebbe stata sfatata la cosa che nessun europeo aveva mai vinto in Sudamerica e che avrebbe vinto la Germania e ci ho indovinato", ha affermato l'attuale ctecnico della nazionale cinese, a margine del lancio del progetto congiunto di Ermenegildo Zegna e Chinese Football Association (Cfa) per la crescita di nuovi talenti del calcio cinese. "Questa volta, non sarebbe la prima volta, ma è successo raramente, sono convinto che vincerà una sudamericana: più Brasile che Argentina, ma una delle due. Vediamo se ci indovino anche stavolta", ha concluso Lippi.