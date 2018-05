Braida: arbitri sbagliano, ben venga Var

ROMA, 7 MAG - Quello giocato ieri sera a Madrid è stato un 'clasico' particolarmente acceso, senza esclusione di colpi proibiti e non, come testimonia l'uscita per infortunio di Cristiano Ronaldo, colpito ad una caviglia da Piqué. Ed allo spettacolo del 2-2 finale sono seguite le polemiche, ad esempio per il fallo di mano di Suarez in avvio dell'azione con la quale Messi ha riportato il Barcellona momentaneamente. "Il Clasico è sempre una partita infuocata, la competizione è ad altissimi livelli ed i calciatori giocano con animosità - ha detto a 'Radio anch'io sport' Ariedo Braida, direttore sportivo blaugrana - Sono episodi che però spero finiscano sul campo, sono giocatori che nessuno vuole perdere e che tutto il mondo guarda. Ci sono errori e botte di troppo ma fa parte del Clasico, del calcio giocato con un'intensità pazzesca. Gli arbitri? Tutti purtroppo posso sbagliare, ma ben venga la Var".