Diritti tv: Cairo, situazione complicata

ROMA, 7 MAG - "Mi sembra una situazione ancora un po' ingarbugliata. Noi abbiamo un contratto nella pienezza della sua conclusione con Mediapro alla quale la Lega ha aggiudicato i diritti per un miliardo e 50 milioni. Oggi c'è un'assemblea di Lega a Roma e vedremo cosa succede". Urbano Cairo, presidente del Torino, così si è espresso parlando della cessione dei diritti televisivi e del ricorso presentato da Sky. Cairo è tornato anche sul commissariamento della Lega di A: "Il personaggio giusto lo avevamo identificato in Javier Medrano Tebas", avvocato spagnolo, "che da dirigente della Liga ha contribuito a triplicare i diritti televisivi. Purtroppo aspettammo perché Malagò (presidente del Coni, ndr) era ai Giochi invernali - ha aggiunto Cairo - Quando in Spagna hanno saputo che Tebas era vicino a firmare con noi, si sono riuniti ed in tre giorni 35 squadre su 40 hanno votato il raddoppio del suo stipendio. Scegliere il manager giusto per una attività è fondamentale".