Premier: Chelsea-Liverpool 1-0

ROMA, 6 MAG - Il Chelsea batte di misura il Liverpool e tiene ancora accesa la speranza di conquistare un posto Champions nella prossima stagione. A Stamford Bridge finisce 1-0 (Giroud 32') e grazie a questi tre punti i Blues salgono a 69 punti in classifica, a -2 dal Tottenham (sconfitto ieri) e a -3 proprio dai Reds che hanno però giocato una partita in più. Vittoria ancora più rotonda per Arsene Wenger all'ultima all'Emirates alla guida dell'Arsenal: 5 i gol rifilati al Burnley dai Gunners nell'ultima gara casalinga della stagione. Per la cronaca, a segno Aubameyang (doppietta), Lacazette, Kolasinac e Iwobi. In classifica l'Arsenal è sesto a 60 punti.