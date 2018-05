Cardiff promosso in Premier League

CARDIFF, 6 MAG - Il Cardiff ha conquistato la promozione in Premier League grazie al pareggio senza reti di oggi contro il Reading. Per il 69enne tecnico del club gallese, Neil Warnock, si tratta dell'ottava promozione in carriera, la quarta nella massima serie, un record. A fare le spese dell'impresa del Cardiff è stato il Fulham che ha compromesso le speranze di promozione diretta perdendo per 3-1 con il Birmingham, prima sconfitta dei londinesi dopo 23 risultati utili consecutivi. In caso di vittoria il Fulham sarebbe quindi stato promosso assieme al Wolverhampton,o vincitore del campionato. Nei minuti finali, il match contro il Reading è stato sospeso èer un'invasione anticipata del campo da parte di alcuni tifosi che volevano festeggiare. Ma l'arbitro non aveva fischiato la fine, quindi il campo è stato sgomberato e si è ripreso a giocare. Quanto al Fulham, ora giocherà i playoff contro il Derby County, mentre l'Aston Villa se la vedrà col Middlesbrough. Le due vincenti si affronteranno nella finale-promozione a Wembley.