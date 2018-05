Sarri "De Laurentiis? Coscienza a posto"

ROMA, 6 MAG - "Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra che tifavo da bambino". Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri a Premium che dice qualcosa anche sul suo futuro: "Se sto riflettendo? Non certo per quello che ha detto il presidente: anche se dovessi rimanere qui so che De Laurentiis un'esternazione del genere ogni tanto la farebbe, sono abituato, non ci rimango male. Mi dispiace se non è contento, io ho la coscienza a posto".