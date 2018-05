De Laurentiis, Sarri via sarebbe peccato

NAPOLI, 5 MAG - "Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente 'La grande Bellezza'. Il film ha vinto l'Oscar, Maurizio non l'ha ancora vinto. Vorrei che lo facesse qui, invece che altrove. Se lo fai a Napoli, contro tutti... sai che sfizio! Lui dice sempre che è nato a Bagnoli, e allora non mi faccia il toscanaccio, ma il napoletano". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli.