Scherma: Foconi 2/o in cdm fioretto

ROMA, 5 MAG - Alessio Foconi conquista il secondo posto sulle pedane di San Pietroburgo dove si è svolta la tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. L'azzurro si conferma ai vertici della specialità, salendo sul podio per la quarta volta su sette gare stagionali fin qui svolte (un primo, un secondo e un terzo posto fin qui). Il fiorettista ternano dell'Aeronautica Militare,si è arreso solo in finale al francese Maxime Pauty che si è aggiudicato la vittoria col punteggio di 15-7. In precedenza, l'azzurro, testa di serie n.2, aveva iniziato superando 15-6 il belga Stef Van Campenhout, poi lo statunitense Nick Itkin 15-9 e poi ancora contro l'altro statunitense Gerek Meinhardt 15-12. Nei quarti l'atleta umbro si è imposto per 15-13 sul francese Jeremy Cadot prima di aver ragione in semifinale sul beniamino di casa, il russo Alexey Cheremisinov, col punteggio di 15-9. Stop ai quarti invece per Andrea Cassarà, sconfitto per 15-13 da Pauty, poi vincitore finale.