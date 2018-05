Samp, Giampaolo chiede concretezza

GENOVA, 5 MAG - "Adesso è il momento di essere concreti". Marco Giampaolo suona la carica in vista del match della Sampdoria domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una sfida fondamentale nella corsa per l'Europa League. I blucerchiati cercano il colpo in trasferta per restare nella scia di Atalanta e Milan. E' una Sampdoria che crede all'obiettivo europeo: "Siamo sempre su quel treno anche se ci manca il biglietto", sorride Giampaolo che aggiunge: "Il 'controllore' ci vuole buttare giù ma noi vogliamo restare aggrappati". Giampalo predica prudenza e attenzione perché non sarà facile col Sassuolo: "Ha qualità ed è difficile da affrontare. Io non mi aspetto nessuna partita in discesa anche perchè noi non ci arriviamo al meglio delle nostre possibilità. Ora però è il momento dove non dobbiamo fare gli schizzinosi ma essere concreti". Saranno circa 2000 i tifosi che seguiranno la squadra blucerchiata, un autentico esodo per sostenere Viviano e compagni.