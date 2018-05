Di Francesco, a Cagliari sarà battaglia

ROMA, 5 MAG - "La gara col Liverpool è stata impegnativa, dovrò fare alcune valutazioni riguardo alla formazione perché diversi giocatori sono affaticati. Arriviamo a questa partita in un momento delicato dopo aver consumato tante energie e questo mi preoccupa". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta in Sardegna. "Il Cagliari avrà grande desiderio di fare risultato, ha necessità di punti salvezza. Ci aspettiamo un vera battaglia" sottolinea il tecnico giallorosso spiegando che "domani ci deve essere una squadra che avrà nelle gambe e nella testa la forza per portare a casa i tre punti". Necessari per tenersi alla spalle le rivali nella corsa alla Champions. "Chi arriverà 4/a tra Lazio e Inter non mi interessa. L'importante è che noi siamo i primi a qualificarci. Tutti vogliamo crescere e fare un percorso costruttivo. Al momento opportuno con la società parleremo del contratto, ma io sono molto sereno e ho il desiderio di continuare. Però dobbiamo raggiungere gli obiettivi, e quello primario è la Champions".