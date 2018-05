Spalletti, Inter-Juve?Saracinesca chiusa

MILANO, 5 MAG - "Su questa cosa qui, il 'bandone' è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro": Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell'arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per 'saracinesca'. Il tecnico nerazzurro - alla vigilia della trasferta di Udine - non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e' stata una settimana difficile ma invita tutti a guardare avanti: "Abbiamo fatto vedere di poter essere una squadra fortissima. Riguardo al mio futuro, ci sono ancora tre partite grazie alle quali potranno essere valutati altri aspetti per avere un quadro ancora più completo. I risultati clamorosi hanno limiti più sottili, un pò come il mondo. Queste ultime tre sfide - conclude Spalletti - possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso".