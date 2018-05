Appendino a Superga per il Grande Torino

TORINO, 4 MAG - "Ricordare il Grande Torino è doveroso, la Città è orgogliosa di questa squadra, che è parte integrante della sua storia e della storia del calcio italiano". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, nell'anniversario della tragedia di Superga. La prima cittadina si è recata al Colle per rendere omaggio alla lapide di Valentino Mazzola e compagni. Quella di oggi, ha detto, "è una giornata che raccoglie tutti i tifosi e non solo, un momento importante in cui la città onora una squadra che ha dato tanto alla nostra storia e alla nostra città".